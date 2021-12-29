Екатеринбург, 29 декабря, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурга появится современный аппарат для компьютерной томографии. На его приобретение потратят 79, 9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

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Новое оборудование немецкого происхождения установят в горбольнице №40. Медицинское учреждение является главным ковидным госпиталем города. Когда аппарат поступит в больницу, пока неизвестно.

Новое оборудование позволит проводить сканирован е в экстренных случаях. Для этого не потребуется вводить данные пациента перед исследованием. Кроме того, такое обследование снизит нагрузку на чувствительные зоны и органы.

Отметим, в ноябре 2020 года Свердловские власти заявили, что в регионе появятся три новых аппарата для компьютерной томографии.