Екатеринбург, , 07:14 — REGNUM В Екатеринбурге двое полицейских устроили драку во время корпоратива. Один из стражей порядка в ходе потасовки получил травму в виде перелома носа. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на одного из знакомых участников конфликта.

Новогодний корпоратив



После инцидента сотрудники полиции якобы написали заявление в полицию. Из-за инцидента начальство виновников конфликта запретило остальным полицейским совместно отмечать Новый год.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в ведомстве проводят проверку по факту происшествия. Уточняют точные причины конфликта. Он отметил, что если информация о рукоприкладстве подтвердится, то будут приняты меры в отношении виновников происшествия. Кроме того, накажут и их непосредственное начальство за упущение в профилактической работе с подчинёнными.