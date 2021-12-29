Екатеринбург, 29 декабря, 2021, 07:12 — ИА Регнум. На дублере Сибирского тракта Свердловской области произошло серьезное ДТП. Автомобилист насмерть сбил пешехода, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

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Авария произошла вечером 28 декабря. Водитель автомобиль Honda Fit направлялся в сторону поселка Малый Исток. По словам свердловчанина, он ехал со скоростью около 60 км/ч. Когда увидел идущего по дороге пешехода, затормозить уже не успел. От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте аварии.

Водительский стаж виновника ДТП составляет 31 год. Медицинское освидетельствование показало, что автомобилист был трезв. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга начали расследование.