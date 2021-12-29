Киев, , 07:04 — REGNUM Указ об утверждении стратегии информационной безопасности Украины подписан украинским президентом Владимиром Зеленским 28 декабря, сообщается на официальном сайте офиса главы государства.

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Документ вступил в силу с даты его опубликования. В утвержденной стратегии закрепляются вызовы и угрозы национальной безопасности страны в информационной сфере, а также, в числе прочего, предусмотрено соответствующее противодействие России.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил о том, что украинские власти рассмотрели и приняли стратегию информационной безопасности государства. При этом он обвинил Россию в том, что РФ использует СМИ для влияния на Украину и ее жителей.

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