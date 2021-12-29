Москва, , 07:03 — REGNUM В Москве, на территории Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ 28 декабря прошла торжественная церемония открытия памятника легендарному маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Георгий Жуков Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

пресс-служба Минобороны РФ «Открытие памятника приурочено к 125-летию со дня рождения великого русского полководца и 80-й годовщине Битвы за Москву».

В открытии памятника маршалу Победы приняли участие командование Военного университета во главе с начальником генерал-лейтенантом Игорем Мишуткиным, профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты вуза. А также наместник Ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Солнечногорский Алексий, который провёл чин освящения памятника.

Как сообщало ИА REGNUM, главными положительными героями эпохи Союза Советских Социалистических Республик (СССР) жители России назвали космонавта Юрия Гагарина (41%), маршала Георгия Жукова (22%) и Иосифа Сталина (20%).

Читайте также: 28 декабря отмечается день рождения Маршала Советского Союза Ивана Конева

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ назвали главных положительных и отрицательных героев СССР