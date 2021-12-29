Омск, , 06:57 — REGNUM В Омской области уровень коллективного иммунитета выше, чем в среднем по России. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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28 декабря премьер-министр Михаил Мишустин провёл заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Губернатор Омской области Александр Бурков доложил Мишустину о ситуации в регионе.

По словам Буркова, эпидемиологическая ситуация в регионе во второй половине декабря стабилизировалась. Коэффициент распространения COVID-19 снизился до 0,8.

«Областная система здравоохранения с повышенной нагрузкой в ноябре справилась, сбоев в работе медицинских учреждений не наблюдалось», — заверил губернатор.

По состоянию на 28 декабря в регионе развернуто 3129 ковидных коек, из них свободно 39%. 82% коечного фонда обеспечено кислородом. Перебоев с поставками лекарственных средств не наблюдается.

На амбулаторном лечении на данный момент находятся 10 665 человек, в том числе около 1500 детей.

Что касается вакцинации от коронавируса, в Омской области привито порядка 1 млн 18 тысяч человек при плане в 1 млн 191 тысячу. Оба компонента получили 790 тысяч 370 человек (66,3%). В регионе работает 76 стационарных прививочных пунктов и 120 выездных бригад.

В целом, по заверениям областных властей, в регионе уровень коллективного иммунитета выше, чем в среднем по России.

Напомним, по данным федерального оперштаба, в России уровень коллективного иммунитета по состоянию на 24 декабря оценивается в 60,4%.

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