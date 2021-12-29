Брюссель, , 06:56 — REGNUM Требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения НАТО на восток назвал неприемлемыми глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 28 декабря в интервью газете Welt.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Боррель отметил, что впервые Москва представила свои требования в письменном виде. По словам дипломата, так делают только победители, «говорят, что это и то — мои условия».

По мнению Борреля, требования России о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток является «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями», особенно в той части, которая касается Украины.

Напомним, проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности МИД РФ опубликовал в середине декабря. В них содержатся призывы не рассматривать Россию в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Документы уже переданы на рассмотрение в Вашингтон.

Ранее ИА REGNUM сообщало о позиции главы МИД РФ Сергея Лаврова на предстоящих переговорах с США по гарантиям безопасности.

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