Якутск, 29 декабря 2021, 07:10 — REGNUM В районные больницы Якутии доставили передвижные медицинские комплексы, которые стоили 235 млн рублей. Фактически они являются мобильными поликлиниками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе правительства республики.
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Средства регион получил по нацпроекту «Здравоохранение». Мобильные комплексы будут работать в Алданском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Якутия не исполнила показатели, запланированные по нацпроектам. Недоделки, были по «Здравоохранению» и «Демографии». Один объект не достроен в срок, другой — принят в ненадлежащем состоянии.