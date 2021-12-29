Якутск, 29 декабря, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В районные больницы Якутии доставили передвижные медицинские комплексы, которые стоили 235 млн рублей. Фактически они являются мобильными поликлиниками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе правительства республики.

Pskov.ru Мобильный комплекс «Лучевая диагностика»

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Средства регион получил по нацпроекту «Здравоохранение». Мобильные комплексы будут работать в Алданском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах.

«Наша республика получила замечательные мобильные медицинские комплексы, которые позволят качественно улучшить оказание медицинской помощи в отдалённых сельских наслегах. Это событие знаменует окончание Года здоровья. Я уверен, что и в дальнейшем в рамках Десятилетия здоровья мы продолжим делать всё для того, чтобы наша медицина была максимально приближена к людям и доходила до каждого жителя республики вне зависимости от того, проживает он в городе или в самом отдалённом наслеге арктического района», — прокомментировал событие глава региона Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Якутия не исполнила показатели, запланированные по нацпроектам. Недоделки, были по «Здравоохранению» и «Демографии». Один объект не достроен в срок, другой — принят в ненадлежащем состоянии.