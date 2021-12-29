Иркутск, 29 декабря, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении одного из управляющих торгово-развлекательным центром «Сильвермолл» в Иркутске по факту предложения взятки сотруднику МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

ru.torange.biz Взятка

По версии следствия, менеджер компании предлагал сотруднику МЧС России взятку, чтобы он не приостанавливал работу ТРЦ. При этом следователи предполагают, что о планах по даче взятки размером 1,5 млн рублей было осведомлено начальство ТРЦ.

Отмечается, что спасатель от предложенной взятки отказался. Менеджера задержали на месте преступления, сейчас он содержится под домашним арестом.

«Предъявлено обвинение менеджеру управляющей компании в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»)», — отметили в СКР.

Напомним, с 27 декабря работу ТРЦ «Сильвермолл» в Иркутске приостановили. Поводом для этого послужили неоднократные нарушения правил пожарной безопасности.