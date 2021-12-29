Дальнереченск, Приморский край, 29 декабря 2021, 07:02 — REGNUM В Дальнереченске полицейские спасли загнанную собаками косулю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.
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Сотрудники патрульно-постовой службы заметили испуганное животное под трубами центрального отопления. Затравленная собаками косуля лежала на земле и не могла подняться из-за полученных травм.
Полицейские достали раненое дикое животное и отвезли в ветеринарную клинику.
Новый дом косуля обрела в конном клубе «Арамис».
Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье люди помогли спасти лебедя, который отбился от стаи и был обречен на зимовку в замерзающем пруду у реки Нерча.