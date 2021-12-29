Омск, 29 декабря, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Омске перед судом предстанет несовершеннолетний местный житель, обвиняемый в оправдании терроризма. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в следственном управлении СКР по Омской области.

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Расследование уголовного дела в отношении 17-летнего омича завершено (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»).

По данным следствия, подросток создал страницу в соцсети, где разместил комментарии, оправдывающие действия террориста в пригороде Парижа. Также с мобильного телефона он размещал аналогичные комментарии под новостями о теракте. Противоправные действия в интернете выявили полицейские.

В ходе следствия юноша раскаялся в содеянном. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске один из местных жителей попался на оправдании терроризма.

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