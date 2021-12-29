Тегеран, 29 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. 28 декабря посол Италии в Тегеране Джузеппе Перроне высоко оценил масштабную вакцинацию против COVID-19 в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Он сделал эти замечания на встрече с исполнительным директором Информационного агентства Исламской Республики (IRNA) Али Надери, в ходе которой он также обсудил сотрудничество между двумя странами в области СМИ.

В свою очередь, Надери поздравил итальянского представителя с наступающим Новым годом и выразил готовность к более широкому сотрудничеству с теми странами, которые придерживаются позитивных взглядов на Иран.

Глава IRNA сообщил, что иранский народ считает Италию своим другом и приветствует более широкое двустороннее сотрудничество с другими странами, включая Италию, в рамках принципиальной политики правительства президентаИбрагима Раиси.

Далее он указал на старые и давние корни сотрудничества между Ираном и Италией как двумя древними цивилизациями и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Далее Надери отметил существенную роль средств массовой информации двух стран в достижении этой цели.