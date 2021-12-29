Владивосток, , 06:30 — REGNUM Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей с пассажирским автобусом в городе Уссурийске Приморского края. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

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Авария произошла на Владивостокском шоссе, в отношении спровоцировавшей ДТП женщины-водителя был составлен протокол об административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. По предварительным данным, 53-летняя женщина-водитель автомашины Mitsubishi Outlander выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двумя автомобилями Toyota Prius.

После столкновения Mitsubishi Outlander отбросило назад, и автомобиль врезался в автобус Daewoo BS106, водитель которого осуществлял посадку-высадку пассажиров на остановке общественного транспорта.

В результате массового ДТР пострадали 38-летний водитель и пассажир Toyota Prius, после осмотра медиками им было назначено амбулаторное лечение. Пассажиры второй Toyota Prius, женщина и двое детей, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Уточняется, что стаж вождения женщины, спровоцировавшей ДТП, составляет 26 лет. В её отношении составлено несколько протоколов об административной ответственности, в том числе за вождение в состоянии алкогольного опьянения. обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киргизии основной причиной дорожно-транспортных происшествий является то, что более 60% водителей не проходили надлежащее обучение в автошколе.

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