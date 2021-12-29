Тегеран, , 08:08 — REGNUM 28 декабря министр Пакистана по делам религий и межконфессиональной гармонии, высоко оценив конструктивную роль Исламской Республики Иран в регионе, заявил, что его страна поддерживает прочные отношения с Ираном, причём никакие внешние или внутренние факторы не могут им навредить. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Нур-уль-Хак Кадривыразил эти взгляды во время встречи с генеральным секретарем Всемирного форума по сближению исламских школ мыслиХамидом Шахриари в Исламабаде.

Кадри отметил, что народ и правительство Пакистана благодарны Исламской Республике Иран за поддержку мусульманских народов по всему миру.

Подчеркнув решающую роль духовенства и религиозных элит Ирана и Пакистана в разрешении различных споров, он заявил, что Исламабад будет препятствовать любым попыткам нанести ущерб двусторонним отношениям.

Нур-уль-Хак Кадри также сообщил, что Пакистан привержен углублению тесных связей с Исламской Республикой Иран, обмену религиозными делегациями, взаимодействию между исламскими и исследовательскими институтами, включая продвижение паломнического туризма из Пакистана в иранские религиозные места.