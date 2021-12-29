Тегеран, , 08:13 — REGNUM Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) зарегистрировала 26 памятников культурного наследия Ирана с 1979 по 2021 год, превратив исламскую страну в одно из ведущих государств по числу объектов, внесенных в список Всемирного наследия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 декабря.

Внесение 26 памятников в список культурного, исторического и природного наследия доказывает тот факт, что Иран занял особое место в рейтинге ЮНЕСКО после победы Исламской революции.

До триумфа Исламской революции ни одно из иранских культурных, исторических и природных достояний не было внесено в список Всемирного наследия.

До администрации Хасана Рухани в списке было зарегистрировано 16 памятников. Тем не менее бывшему правительству удалось проложить путь для регистрации еще 10 памятников в течение восьми лет пребывания в должности.

Сегодня Иран занимает девятое место среди стран с наибольшим количеством зарегистрированных памятников в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.