Дальнегорск, Приморский край, 29 декабря, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Дальнегорске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Гибдд.рф/r/40 Пешеход

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«В районе 365 км трассы «Осиновка — Рудная Пристань» неустановленный водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на пешехода, который шел по обочине дороги в попутном направлении. После этого водитель скрылся с места происшествия. 24-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда медиков», — пояснили следователи.

Сотрудники Госавтоинспекции позже установили личность водителя и марку автомобиля. Им оказался 21-летний сын владельца машины, который не имеет прав на управление автотранспортом.

Автомобиль Toyota Allion со следами ДТП обнаружен в гараже собственника.

Виновник ДТП признался, что совершил наезд на человека, после чего, испугавшись ответственности, уехал, а машину спрятал в гараже.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми произошло ДТП, в результате которого погибли 63-летняя женщина и восьмилетняя девочка.