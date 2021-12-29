Тегеран, 29 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Восьмой раунд переговоров в Вене (Австрия) продолжается в конструктивной атмосфере. Об этом свидетельствует принятие всеми участниками требований Ирана по проверке отмены санкций и предоставлении соответствующих гарантий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 декабря.

Переговорщики из Ирана и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) собираются встретиться во дворце Кобург в Вене, чтобы продолжить обсуждение дорожной карты по отмене незаконных и жестоких санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении Исламской Республики.

Иран заявляет, что в соответствии с соглашением Вашингтон как нарушитель ядерной сделки 2015 года должен отменить антииранские санкции; затем Тегеран вернется к своим обязательствам по соглашению после проверки снятия эмбарго.

РанееЭнрике Мора, заместитель генерального секретаря Европейского Союза, заявил журналистам, что переговоры в Вене находятся на правильном пути к достижению окончательного соглашения. Мора не назвал точной даты, но отметил, что переговорные группы заключат соответствующее соглашение в течение нескольких недель.

«У всех делегаций есть ощущение срочности, что эти переговоры должны быть завершены в относительно разумные сроки. Я бы не стал устанавливать ограничения, однако мы говорим о неделях, а не о месяцах», — отметил европейский представитель.

В заключение Мора сообщил: «Если мы будем усердно работать в ближайшие дни и недели, то добьёмся положительного результата в кратчайшие сроки».