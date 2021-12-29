Тегеран, , 08:14 — REGNUM 28 декабря глава Организации хаджа и паломничества Ирана Али-Реза Рашидян объявил, что первая группа иранских паломников будет отправлена в Сирию на следующей неделе «спустя несколько лет паузы». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Новый цикл отправки иранских паломников в Сирию начнётся со следующей недели после получения соответствующего одобрения со стороны сирийских властей», — отметил Рашидян на совещании по планированию паломничества.

Иранский представитель также заявил, что страна готова к любым возможным сценариям на фоне распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Что касается ежегодного хаджа, представитель Верховного лидера по делам хаджа и паломничества Ходжатолеслам Аболфаттах Навваб выразил надежду, что ритуал будет проведен посредством надлежащего планирования принимающей страны.

Хадж — традиционное паломничество в Мекку к основной святыне ислама Каабе. Совершить его, согласно постулатам ислама, должен минимум один раз в жизни каждый правоверный мусульманин.