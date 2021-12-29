Тегеран, 29 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. 28 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что дипломатической миссией в Йемене в настоящее время руководит временный поверенный в делах, при этом новый посол будет представлен в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

A0AF842-7AB0-4932-9804-E5922A7D0CB6

Выступая перед журналистами в кулуарах церемонии в память о мученикеХасане Ирлу, Амирабдоллахиан подчеркнул: «Иран считает, что для сохранения национального единства и территориальной целостности Йемена необходимо сформировать правительство с участием всех йеменских партий».

«Страна продолжит следить за развитием сотрудничества, снятием гуманитарной блокады и прекращением агрессии против Йемена», — сообщил дипломат. Он подчеркнул, что йеменский кризис имеет лишь политическое решение.

Он также отметил, что Исламская Республика выступает против распада региональных и исламских государств.

В другом месте своего выступления Амирабдоллахиан приветствовал текущий переговорный процесс по отмене санкций против Ирана, заявив, что достижение такого соглашения станет возможным, если другие стороны будут вести переговоры добросовестно.