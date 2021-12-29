Тегеран, 29 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. 28 декабря посол Ирана в Ашхабаде Голамаббас Арбаб Халес заявил, что экспорт Исламской Республики в Туркмению увеличился в шесть раз как в весовом, так и в стоимостном выражении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью IRNA Арбаб Халес также отметил недавние сообщения об отказе некоторых стран от импорта сельскохозяйственной продукции из Ирана, заявив при этом, что Туркмения вопреки ожиданиям продолжила вести полноценную торговлю с братской Исламской Республикой.

Он подчеркнул: «Тем не менее, Туркмении пришлось отказаться от иранского картофеля. Данная мера была принята в первую очередь в связи с несвежестью груза».

«Туркменистан также ввел ограничения на въезд людей и поставки товаров в середине 2021 года», — отметил дипломат, подчеркнув, что недавно ограничения были сняты.

Таким образом, Иран наконец сможет экспортировать отечественную продукцию в Туркмению, а оттуда в Центральную Азию.