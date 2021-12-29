Тегеран, , 08:19 — REGNUM 28 декабря главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани заявил, что достижение соглашения об эффективном снятии санкций с Ирана является ключом к успеху восьмого раунда переговоров в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Почти все представители стран-участниц подчеркнули приоритетность снятия незаконных санкций против Ирана», — рассказал Багери Кани иранским журналистам, ссылаясь на прошедшее заседание Совместной комиссии по СВПД в австрийской столице.

«Было решено, что вопрос об отмене санкций будет включен в повестку дня в рамках совещаний дипломатических экспертов, а также совместных встреч между представителями Ирана и группы 4+1», — отметил он.

Иранский дипломат также подчеркнул, что делегации договорились рассмотреть в вопросе снятия санкций два основных момента, а именно проверку снятия санкций и предоставление соответствующих гарантий.

Далее он пояснил, что для успеха любой сделки сторона-нарушитель (США) должна сначала снять санкции, при этом Иран намерен проверить выполнение Вашингтоном своих обязательств, прежде чем вернуться к полному соблюдению СВПД.

По словам дипломата, среди прочих вопросов на встречах в ближайшие два дня будут обсуждаться финансовые и банковские санкции.