Тегеран, 29 декабря, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 28 декабря член палестинского исламского движенияХАМАС заявил, что двусторонние отношения с Ираном основаны на «едином, твердом и стратегическом решении». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Захер Джабарин отметил, что ХАМАС готов вернуться к процедуре примирения государств и народов, основанной на национальных принципах, а не на условиях Соединённых Штатов и Израиля.

Далее он заявил о заключении посреднических соглашений по прекращению споров между ХАМАСом и палестинским движением ФАТХ, однако достигнутые договорённости потерпели неудачу.

В связи с этим министр иностранных дел ИранаХосейн Амирабдоллахиан заявил, что «нелегитимный израильский режим является основной причиной всех трудностей и проблем региона». Он также призвал исламскую общину к единству и взаимодействию в целях поддержания угнетенного палестинского народа.