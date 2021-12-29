Москва, , 06:13 — REGNUM В Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ 28 декабря прошёл учебно-методический сбор руководителей крупнейших научных, образовательных и промышленных структур России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

Открыл мероприятие по обмену опытом начальник академии Владимир Зарудницкий.

Владимир Зарудницкий «В своей работе мы должны учитывать актуальные изменения в военно-политической обстановке, новейшие достижения научной мысли, а также динамичное развитие техники и вооружения. Живые контакты с представителями оборонно-промышленного комплекса, науки и ведущих российских вузов позволяют образовательному процессу идти в ногу со временем, готовить наших выпускников в соответствии с требованиями сегодняшнего дня».

Первым перед собравшимися выступил директор проектного комплекса «Роботизированные авиационные системы» Института имени Н.Е. Жуковского Владимир Кутахов, который рассказал о вопросах интеллектуализации и группового применения беспилотных авиационных систем. О перспективах развития вооружения ПВО-ПРО в своём докладе ознакомил аудиторию генеральный конструктор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

Выступления первый проректора МГУ имени М.В. Ломоносова Игоря Абылгазиева, завкафедрой Дипломатической академии МИД России Ивана Сурмы, профессора МГИМО МИД России Евгения Никитенко были посвящены различным геополитическим вызовам национальной безопасности России, современным международным отношениям и ситуации в Афганистане.

Анатолия Сидорова, который посвятил свой доклад актуальным вопросам деятельности Организации». пресс-служба Минобороны РФ «Большой интерес аудитории вызвало выступление начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковника, который посвятил свой доклад актуальным вопросам деятельности Организации».

Большой интерес у «генералов» науки, образования и промышленности также вызвали выступления экспертов Московского госуниверситета и Санкт-Петербургского политехнического университета, посвящённые теоретическим основам и практическому опыту информационных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) заявил, что в новой российской государственной программе вооружений приоритетами должны стать гиперзвуковое оружие, вооружение на новых физических принципах, искусственный интеллект и робототехника.

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