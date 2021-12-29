Тегеран, , 08:22 — REGNUM 28 декабря представитель иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что Иран и Пакистан являются двумя мощными силами исламского мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Молави Назир Ахмад, член делегации Всемирного форума по сближению исламских школ мысли, в интервью IRNA заявил, что гармония между Ираном и Пакистаном является очень эффективным и полезным инструментом против общих врагов.

Он отметил, что оба государства являются двумя сильными сторонниками ислама, при этом тесное сотрудничество между делегациями двух стран прокладывает путь к укреплению взаимодействия с другими мусульманскими странами в регионе и мире.

Назир Ахмад, выражая свои взгляды, сообщил, что Иран и Пакистан являются двумя соседними исламскими странами, имеющими тесные отношения и формирующими мощный фронт против антиисламских заговоров Запада.

Иранский представитель отметил, что антиисламские силы имеют коварные планы в отношении ближневосточного региона, одним из которых является разделение и создание хаоса среди мусульманских народов.

Он призвал к укреплению антиизраильского фронта в исламском мире и оказанию всесторонней поддержки угнетенным нациям.

«Нет сомнений в том, что поражение Израиля зависит от сплоченности и единства мусульманских народов», — подчеркнул Молави Назир Ахмад.