Вашингтон, 29 декабря 2021, 06:11 — REGNUM Экс-лидер демократической партии в Сенате США Гарри Рид скончался на 83 году жизни, передает телеканал ABC со ссылкой на заявление его супруги.
По ее словам, причиной смерти политика стал рак поджелудочной железы. Отмечается, что с болезнью Рид боролся около четырех лет.
Гарри Рид родился в американском городе Серчлайт в штате Невада 2 декабря 1939 года. В 1970 году он одержал победу на выборах губернатора Невады, пост вице-губернатора он занимал до 1974 года. Позднее, в 1982 году он стал конгрессменов в палате представителей, в 1986 году — занял свою должность в Сенате США. Лидером демократов в верхней палате американского парламента он пробыл с 2005 по 2014 годы.