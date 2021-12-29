Вашингтон, 29 декабря, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Экс-лидер демократической партии в Сенате США Гарри Рид скончался на 83 году жизни, передает телеканал ABC со ссылкой на заявление его супруги.

Конгресс США

По ее словам, причиной смерти политика стал рак поджелудочной железы. Отмечается, что с болезнью Рид боролся около четырех лет.

Гарри Рид родился в американском городе Серчлайт в штате Невада 2 декабря 1939 года. В 1970 году он одержал победу на выборах губернатора Невады, пост вице-губернатора он занимал до 1974 года. Позднее, в 1982 году он стал конгрессменов в палате представителей, в 1986 году — занял свою должность в Сенате США. Лидером демократов в верхней палате американского парламента он пробыл с 2005 по 2014 годы.