Биробиджан, , 06:15 — REGNUM Из-за аномальных холодов снизилось давление в теплосетях Биробиджана, поэтому в родильный дом перестала поступать горячая вода. Перебои с водоснабжением длятся несколько дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе правительства Еврейской автономии.

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«Корпус областной больницы, где расположена гинекология, — самый дальний в больничном комплексе. Давления для нормальной подачи горячей воды не хватает», — отметила технический директор медучреждения Светлана Савельева.

Для решения проблемы отсутствия горячей воды в родильном доме необходимо купить оборудование, которое повысит давление в сетях. Кроме того, будет обследована бойлерная больницы. Светлана Савельева надеется, что 29 декабря ситуация с водоснабжением изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, роддом и гинекология в Биробиджане уже неделю работают без горячего водоснабжения. Роженицы возмущены. Женщинам раздают понемногу воды, которую греют вёдрами в пищеблоке медучреждения, её не хватает на гинекологические процедуры.