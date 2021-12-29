Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 29 декабря, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре мошенники за сутки похитили у местных жителей более 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

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Жертвами лжеброкеров и «работников» банков стали четыре женщины 70 лет, 59 лет, 33 лет и 54 лет. Все они материально пострадали в стремлении получить финансовую прибыль.

Возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию Комсомольска-на-Амуре обратился 43-летний мужчина с заявлением о мошенниках, которые похитили у него почти 5 млн рублей.