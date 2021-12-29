Пекин, 29 декабря, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Власти Китая отменили ряд временных мер, введенных в 2007 году, чтобы облегчить финансовым учреждениям материковой части Китая выпуск номинированных в юанях облигаций в Специальном административном районе Гонконг (САРГ), сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Гонконг

Временные меры были отменены, поскольку они больше не отражают текущий спрос на фоне ускоренного создания новой системы открытой экономики более высокого уровня, говорится в заявлении, совместно опубликованном Народным банком Китая и Национальной комиссией по развитию и реформам КНР.

По данным двух государственных органов, этот шаг поможет упростить и оптимизировать процедуры для финансовых учреждений на материковой части Китая по выпуску облигаций в юанях в САРГ, а также в других странах и регионах за рубежом.