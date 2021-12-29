Гонконг, Китай, 29 декабря, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Центр охраны здоровья Гонконга (CHP) сообщил о шести новых завозных случаях COVID-19, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 12 604, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Пять из новых случаев были связаны с мутантными штаммами, в то время как результаты теста на мутацию по оставшемуся случаю еще не получены. Заразившиеся — шесть мужчин в возрасте от 16 до 61 года.

За последние 14 дней в Гонконге было зарегистрировано в общей сложности 108 случаев заболевания. По данным CHP, один из них не был завозным, в то время как остальные являются завозными случаями.

С момента запуска правительственной программы прививок в конце февраля около 4,86 млн человек или 72,2% соответствующего населения сделали по крайней мере один укол вакцины против COVID-19, в то время как более 4,64 млн или 69% соответствующего населения приняли две дозы. Между тем, в общей сложности 366 368 человек сделали бустерный укол в Гонконге.