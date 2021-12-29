Пекин, , 05:45 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 152 новых локальных случаев COVID-19, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР в своем ежедневном отчете, передает 29 декабря агентство Синьхуа.

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По данным комиссии, из новых местных случаев 151 был зарегистрирован в Шэньси и один — в Цзянсу. Также сообщалось о 45 новых завозных случаях в 10 регионах провинциального уровня.

В Шанхае было зарегистрировано два новых случая подозрения на заболевание среди прибывших из-за пределов материковой части страны. Не было зарегистрировано ни одного нового случая смерти от COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на материковой части Китая достигло 101 683, в том числе 2415 пациентов, все еще получают лечение, из которых 14 находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности 94 632 пациента были выписаны из больниц, 4636 умерли в результате заражения вирусом.