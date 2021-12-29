Южно-Сахалинск, 29 декабря, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Пожар произошел в частном жилом доме в Долинском районе Сахалинской области утром 29 декабря, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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Сообщается, что возгорание произошло на веранде дома № 13 по улице Набережной в селе Стародубское. Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огонь охватил всю веранду, общая площадь возгорания оценивалась в шесть квадратных метров.

Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в поселке Приамурский Еврейской автономной области произошел пожар в жилом доме. Во время возгорания в нем взорвались газовые баллоны. Пострадавших не было, однако строение сгорело полностью.