Москва, , 05:43 — REGNUM В среду, 29 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Тараканова Екатерина Николаевна. Перед Новым годом.1951

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В ночь на 30 декабря в Москве также небольшой снег. Температура воздуха −15… −13 °C.

Ветер юго-восточный 6−11 м/с, ночью — 3−8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −13… −8 °C днём. Ночью — −18… −13 °C.

В четверг, 30 декабря, днём в столице ожидается −9… −7 °C, по области −11… −6 °C. Облачно, местами небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −13… −8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом на территории Москвы и Подмосковья ожидается похолодание.

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