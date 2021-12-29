Москва, 29 декабря, 2021, 05:40 — ИА Регнум. Рейтинг самых богатых людей России, увеличивших своё состояние в 2021 году возглавил российский предприниматель, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Об этом 29 декабря сообщает журнал Forbes.

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По данным издания, Дуров в 2021 году резко увеличил своё состояние благодаря размещению собственных облигаций Telegram в марте. Этот шаг позволил Дурову привлечь $1 млрд. Кроме того, у мессенджера ощутимо расширилась пользовательская база после глобального сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в октябре 2021 года. Благодаря паузе в работе данных соцсетей и мессенджера в Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей.

На втором месте в рейтинге самых богатых людей России — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние в текущем году возросло на $11,92 млрд (до $13,02 млрд). Третьим в рейтинге стал ключевой акционер «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, увеличивший за год своё состояние на $10,60 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за масштабных сбоев в работе Facebook, основатель компании Марк Цукерберг потерял $6,6 млрд.