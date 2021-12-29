Владивосток, , 05:39 — REGNUM В Приморье вынесен приговор банде налётчиков, которые с применением оружия грабили интернет-кафе. Преступная деятельность ОПГ была установлена и пресечена сотрудниками УФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

Грабитель LeoFra

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В ходе следствия и в суде установлено, что в январе 2020 года двое иностранных граждан создали банду, в состав которой вошли еще трое их соотечественников. Обеспечили они себя и оружием — двумя пистолетами и ножами.

Один из организаторов ранее осужден Приморским краевым судом.

Вечером или ночью один из преступников под видом посетителя заходил в интернет-кафе и, дожидавшись, когда в нём не оставалось посетителей, сообщал об этом подельникам. Они врывались с масками на лицах, и, угрожая администраторам оружием, похищали деньги и ценности.

Всего было совершено восемь разбойных нападений на интернет-кафе во Владивостоке и Уссурийске. Ущерб — свыше 400 тыс. рублей.

В зависимости от роли виновных в совершенных преступлениях, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который в 2016 году успешно ограбил банк. Поймать его удалось при совершении им очередного грабежа.