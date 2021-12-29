Лхаса, Китай, 29 декабря, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на юго-западе Китая улучшил качество передвижных медицинских услуг на низовом уровне для людей, живущих на больших высотах или в отдаленных районах, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

(сс) Тибет

На сегодняшний день в регионе создано 638 таких мобильных диагностических и лечебных бригад, что обеспечивает полный охват его населенных пунктов и районов, сообщила региональная комиссия здравоохранения на своем вебсайте. За первые три квартала эти группы провели более 4200 сеансов диагностики и лечения, в которых приняли участие более 1,29 млн человек, что составляет более трети населения региона.

Опираясь на опыт выездных команд за последние несколько лет, регион привлек больше людей, нуждающихся в услугах, и расширил возможности лечения часто возникающих или серьезных заболеваний на первичном уровне, говорится в сообщении комиссии.

При относительно малочисленном населении и обширной территории, Тибет также принял другие меры по улучшению медицинских услуг на низовом уровне и повышению доступности этих услуг.

В регионе усилили контроль и подготовку сельских врачей, стремясь создать высококвалифицированную команду врачей, обслуживающих население, и предоставлять безопасные, эффективные, удобные и доступные базовые медицинские услуги фермерам и скотоводам, говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в Тибете действует полноценная система медицинского обслуживания, охватывающая регулярные медицинские услуги, уход за беременными и детьми, профилактику и контроль заболеваний, а также тибетскую медицину и методы лечения. В нем насчитывается 1642 медицинских учреждения различных типов, говорится в белой книге, опубликованной ранее в этом году.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в регионе увеличилась с 35,5 лет в 1951 году до 72,19 лет в настоящее время.