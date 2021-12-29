Монреаль, Канада, 29 декабря, 2021, 05:31 — ИА Регнум. На северо-западе канадской провинции Квебек 28 декабря были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,1. Об этом сообщает государственная служба Канады по наблюдению за землетрясениями.

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По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 16 километрах к западу от небольшого городка Малартик (около 3,5 тыс. жителей) и примерно в 600 километрах к северо-западу от Монреаля. Очаг подземных толчков залегал на глубине один километр.

Отмечается, что местные жители ощутили незначительные толчки. Другой информации о возможных последствиях землетрясения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,4 произошло в районе уезда Бузэу на юге Румынии.