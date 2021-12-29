Вьентьян, 29 декабря, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Открытие железной дороги Китай-Лаос, сухопутного порта Таналенг и логистического парка Вьентьяна создаст прочную основу для восстановления экономики в 2022 году, заявил премьер-министр Лаоса, передает 24 декабря агентство Синьхуа.

Clay Gilliland Железнодорожная станция. Лаос

Премьер-министр Лаоса Фанхам Випхаван заявил на заседании открытого правительства 24 декабря, что правительство прилагает все усилия для решения финансовых трудностей, чтобы не допустить втягивания Лаоса в экономический кризис, передает местная газета Vientiane Times.

В открытом заседании приняли участие члены кабинета министров, мэр столицы Лаоса Вьентьяна, губернаторы провинций и представители государственных учреждений. Несмотря на проблемы, связанные со вспышкой COVID-19, правительство открывает страну для туристов из 17 стран, начиная с 1 января. Этот шаг должен позволить стране оживить сектор туризма и услуг, которые сильно пострадали от пандемии, говорится в докладе.

Несмотря на усилия по выравниванию кривой заражения COVID-19, число новых случаев заболевания в Лаосе остается высоким. Правительство изо всех сил пытается сдержать распространение локальных случаев заболевания. Правительство обязалось ускорить программу вакцинации, чтобы повысить иммунитет населения к COVID-19 и создать основу для открытия Лаоса для вакцинированных иностранных гостей в следующем месяце, говорится в отчете.

Правительство ежегодно проводит открытое заседание, чтобы члены кабинета министров и губернаторы провинций могли обсудить пути дальнейшего ускорения социально-экономического развития и сокращения масштабов нищеты по всей стране.