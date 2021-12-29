Пекин, , 05:22 — REGNUM Соединенные Штаты нагло прибегли к политизации прав человека для поддержания своих политических интересов и глобальной гегемонии, говорится в китайском докладе, опубликованном 27 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Кукрыниксы. Права человека. 1980

В докладе, опубликованном Китайским обществом по изучению прав человека, говорится, что поведение Соединенных Штатов серьезно подорвало фундамент, лежащий в основе глобального управления правами человека, что серьезно угрожаем международному развитию прав человека и привело к возмутительным и разрушительным последствиям.

Средства, используемые страной, включают принятие избирательных и двойных стандартов и применение одностороннего принуждения, говорится в докладе. В нем рассматривался исторический процесс политизации прав человека в США, а также его глубоко укоренившиеся причины и проявления.

Историческая траектория отношения Америки к правам человека указывает на то, что она всегда рассматривала права человека как инструмент политической борьбы, как тогда, когда она пренебрегала и отвергала эту тему на ранней стадии, так и тогда, когда она использовала эстафету прав человека позже, говорится в докладе.

«Ее позиция зависит от того, в какой степени права человека могут служить ее политической стратегии», — говорится в докладе.

Катастрофические последствия политизации прав человека в США заставили людей еще глубже осознать, что «неполитизация» прав человека является основой и предпосылкой для ровного глобального управления правами человека и что предотвращение и сдерживание политизации прав человека является важной гарантией содействия здоровому развитию международного дела в области прав человека, отмечается в докладе.