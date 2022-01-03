Магадан, 3 января, 2022, 05:12 — ИА Регнум. В Магаданской области в 2021 году сдали в эксплуатацию 10 684 кв. метра жилья. Из них 36 индивидуальных жилых домов и четыре многоквартирных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба мэрии Магадана Магадан раскинулся на берегу бухты Нагаева

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Отмечается, что ликвидировано более одной тысячи кв. метров аварийного жилья. В микрорайоне Нагаево 187 человек из пяти муниципальных образований получили 103 квартиры. В поселке Сокол сдали два реконструированных дома, в которые переселили 23 семьи из поселков Транспортный и Гастелло и 31 семью из Уптара.

Для ремонта квартирного фонда в восьми муниципальных образованиях из бюджета Колымы выделили более 78 млн рублей на ремонт 89 пустующих квартир. На 162 дома заключены договоры по капитальному ремонту в размере более 1 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Милькове на Камчатке готовят к сдаче 35-квартирный дом, куда переедут местные жители по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.