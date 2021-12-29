Лима, 29 декабря, 2021, 05:10 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо ответил на вопросы прокуратуры по делу о предполагаемых нарушениях при продвижении офицеров по службе. Об этом 28 декабря он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Gob.pe Педро Кастильо

Педро Кастильо «Исполняя свой конституционный долг, я принял представителей прокуратуры Перу, которым в качестве свидетеля ответил на все вопросы о продвижении по службе в вооружённых силах в рамках предварительного расследования».

Президент подчеркнул, что все его действия «соответствуют закону и обязательствам перед людьми», у него «чистая совесть» и бежать из страны он не собирается.

Напомним, что ранее бывший главнокомандующий сухопутными войсками Хосе Вискарра Альварес обвинил Кастильо и его правительство в оказании давления с целью повысить ряд офицеров до генералов и перевести их на службу в правительственный дворец, что нарушало установленный порядок. Прокуратура Перу инициировала расследование в отношении бывшего министра обороны Вальтера Айала Гонсалеса и бывшего секретаря президента Бруно Пачеко Кастильо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Перу Педро Кастильо 28 декабря ответит на вопросы прокурора Зораиде Авалоса по делу о политическом давлении с целью преждевременного повышения в звании военных чиновников.