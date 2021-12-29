Петропавловск-Камчатский, 29 декабря, 2021, 05:09 — ИА Регнум. На Камчатке 29 декабря подорожал бензин. Как сообщил телеграм-канал «Камчатка №1», повышение цен на топливо произошло уже в десятый раз за год и пятый — с начала октября.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

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Стоимость одного литра бензина марки АИ-92 увеличилась сразу на 86 копеек до 54,15 рубля. АИ-95 подорожал еще сильнее — на 91 копейку. Теперь этот бензин продается на заправках «Камчатнефтепродукт» за 58,3 рубля. Цена на дизтоплива увеличилась на 65 копеек и достигла 61,95 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области за ноябрь 2021 года подорожало дизельное топливо (на 8%) и бензин (в пределах 1%).