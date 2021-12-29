Пекин, 29 декабря, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Китайская исследовательская группа обнаружила, что метеорит упал на Луну около миллиона лет назад благодаря данным, отправленным зондом «Чанъэ-4», сообщает Китайская академия наук (CAS), передает 28 декабря агентство Синьхуа.

Луна

Считается, что событие столкновения связано с углеродистыми хондритами, богатым водой классом астероидов, заявил сотрудник Национального центра космических наук (NSSC) при CAS Лю Яна, автор соответствующего исследования, в эксклюзивном интервью Синьхуа.

По словам Лю, как только углеродистый хондрит попадет на Луну, часть воды, которую он несет с собой, может остаться на Луне. Предыдущее исследование показало, что воздействие является одним из основных факторов, влияющих на воду на Луне, наряду с извержениями вулканов и солнечным ветром.

Исследовательская группа подсчитала, что столкновение произошло в течение миллиона лет, что является коротким периодом по сравнению с геологической шкалой времени Луны с момента ее образования, что означает, что воздействие эквивалентно тому, что произошло всего несколько минут назад при жизни человека.

Таким образом, они пришли к выводу, что воздействие углеродистых хондритов все еще обеспечивает Луну водой. Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.