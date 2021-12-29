Москва, , 05:01 — REGNUM Возможность снятия в будущем моратория на смертную казнь в России допустил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин. Об этом он пишет в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной 28 декабря на сайте суда.

Председатель Конституционного Суда России Валерий Зорькин Kremlin.ru

Глава КС напомнил, что смертная казнь в России формально не отменена, это сделать может только законодатель. Но в стране действует бессрочный мораторий на применение смертной казни, он был введён 16 апреля 1997 года. Позднее, в 1999 и 2009 суд подтвердил это решение. Однако, по мнению Зорькина, принятие Конституционным Судом решения, сделавшего невозможным назначение и применение смертной казни в России, не означает, что в будущем эта мера наказания не будет возвращена.

По мнению главы КС, вопрос о применении смертной казни не может быть снят с повестки до тех пор, пока существует практика умышленных убийств. Зорькин отметил, что в данном вопросе многое решает ситуация в стране, многое зависит от того, насколько далеко общество в России сможет «продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства».

«Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно», — добавил председатель КС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным «Левада-центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) за восстановление смертной казни, как это было в начале 1990-х годов, выступают 41% жителей России, против 17%.

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