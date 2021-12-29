Пекин, 29 декабря, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Китайские исследователи доказали, что водоросли могут выживать в среде, подобной поверхности Марса, в ходе четырех экспериментов с 2019 года, что вселяет надежду на то, что человечество сможет превратить бесплодную планету в зеленую, похожую на землю, в будущем, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

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В ходе семичасового эксперимента, который состоялся в сентябре этого года, водоросли были доставлены на воздушном шаре с гелием на высоту 30 000 метров над уровнем моря и выдержали четыре часа при температуре ниже минус 30 градусов по Цельсию при интенсивном ультрафиолетовом освещении и недостатке кислорода, согласно отчету газеты Changjiang Daily, базирующейся в Ухане, провинция Хубэй в центральном Китае.

Исследовательская группа из Института гидробиологии Китайской Академии наук провела четыре эксперимента в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая и Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

Эксперименты доказали, что водоросли устойчивы. Но необходимы также дальнейшие эксперименты, чтобы выяснить, могут ли эти виды расти или даже размножаться на поверхности Марса, сказал научный сотрудник Института гидробиологии Китая Ван Гаохун.

Водоросли постепенно изменяли и улучшали окружающую среду Земли в самом начале зарождения жизни, заявил директор Китайского общества физиологии Лю Юндин. Он считает, что водоросли сыграли решающую роль в происхождении и эволюции видов на Земле.

Водоросли являются основными производителями биосферы земли, на их долю приходится от 30 до 40% всей жизни, и они играют важную роль в поддержании стабильности биосферы. Условия на Марсе очень похожи на те, что были на ранней Земле, сказал Лю. А водоросли могут быть полезны для исследования человеком красной планеты.

Профессор Китайского университета наук о земле Сяо Лун сказал, что необходимо проверить воздействие интенсивного излучения из космоса на водоросли, поскольку эксперименты будут иметь решающее значение для доставки водорослей на Марс.

Количество углекислого газа в атмосфере Марса в несколько раз больше, чем на Земле, сказал Сяо. Водоросли потребляют углекислый газ и производят кислород, который делает возможной жизнь для других видов.