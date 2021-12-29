с. Уолба, , 05:04 — REGNUM Символы наступающего года из навоза каждый год создаёт житель села Уолба Таттинского улуса Михаил Боппосов. В этом году он вылепил семью тигров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тигр

«Новогодние» животные в его скульптуре находятся рядом с ёлкой (которая тоже из навоза). Тигр «рычит», а рядом с тигрицей отдыхают три тигрёнка.

Лепить скульптуры из навоза под Новый год — традиционное занятие для Михаила Боппосова. Символы праздника он лепит уже несколько лет подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году он слепил из навоза гигантскую крысу, в 2020 — быка в загоне.