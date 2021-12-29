Пекин, 29 декабря, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Китай пообещал добиться прорывов в основных роботизированных технологиях и связанных с ними высокотехнологичных продуктах к 2025 году, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Цитата к/ф «Терминатор 2. Судный день». реж. Джеймс Кэмерон . 1991. США. Франция Робот

К тому времени страна будет стремиться стать глобальным центром инноваций в робототехнике, достигая производительности и надежности ключевых компонентов роботов, соответствующих международным стандартам, говорится в руководстве, совместно выпущенном государственными органами, такими как Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

Что касается индустрии робототехники, то ожидается, что к 2025 году ежегодные темпы роста ее операционной выручки превысят в среднем 20%, а задействование роботов в обрабатывающей промышленности удвоится по сравнению с текущим уровнем, говорится в руководстве.

Обещая прогресс в разработке технологий и операционных систем роботов, руководство отмечает, что страна будет поощрять промышленные инновации и расширять сценарии применения для достижения поставленных целей.