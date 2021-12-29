Урумчи, Китай, , 04:51 — REGNUM Объем внешней торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая со странами Европейского союза достиг 261,8 млрд юаней (около $41 млрд) за первые 11 месяцев этого года, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Флаги Китая и ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным таможни Урумчи столицы региона, экспорт Синьцзяна в ЕС достиг 197,9 млрд юаней, увеличившись на 27,7% в годовом исчислении в период с января по ноябрь, в то время как импорт вырос на 37,6% и достиг 63,9 млрд юаней.

Заместитель директора департамента статистики и анализа таможенной службы Сунь Тао объяснил высокие показатели быстрым ростом объемов перевозок грузовыми поездами Китай-Европа через порты Синьцзяна, ростом торговли механической и электротехнической продукцией и увеличением экспорта оборудования и продуктов для экологически чистой энергии.

За первые 11 месяцев сухопутными портами Синьцзяна было совершено в общей сложности 11 156 рейсов грузовых поездов Китай-Европа, что на 26,8% больше, чем в прошлом году. Общий объем перевозок достиг 1,1 млн тонн, увеличившись на 30,2% в годовом исчислении. Значительный рост товарооборота наблюдается с Германией, Польшей, Нидерландами, Францией и Венгрией.

«За этот период экспорт необработанных пластмасс, электромобилей и поликремния удвоился. Среди экспортируемых трудоемких товаров наблюдается значительный рост производства пластмассовых изделий, обуви и мебели», — сказал Сунь.

Порты Синьцзяна экспортировали в ЕС механической и электротехнической продукции на 158 млрд юаней, что на 32,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 79,9% от общего объема экспорта. Между тем, в портах Синьцзяна также наблюдался рост импорта механической и электротехнической продукции из ЕС на 29,2%, что составляет 65,5% от общего объема импорта.