Владивосток, 4 января, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители и рыбаки Приморья в 2021 году перевыполнили показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт» почти на 6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Jing Зерна сои

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Приморская продукция пользуется спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Из Приморья экспортировано продукции агропромышленного комплекса на более 1,7 млрд долларов США — 105,9% к установленному на этот год значению. Традиционно основной вклад в показатели национального проекта внесли рыбаки. При этом, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, экспорт рыбы по сравнению с прошлым годом уменьшился на 4,3%.

«Экспорт рыбы и морепродуктов составил 690,4 тыс. тонн на сумму более 1,4 млрд долларов. Хороший урожай сои позволил отправить в 2,5 раза больше зерна — 521,7 тыс. тонн стоимостью 191,3 млн долларов. Кукурузы ушло на экспорт 225,4 тыс. тонн на 45,5 млн долларов», — пояснили специалисты.

Основные импортеры приморской продукции — Китай, Корея и Япония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ямало-Ненецком автономном округе главным направлением сбыта оленины стал её экспорт в страны ЕС.